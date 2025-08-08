Скидки
Хачанов обратился к Шелтону и его семье после поражения в финале «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражении от американца Бена Шелтона в финале турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто. Встреча завершилась в трёх сетах — 7:6, 4:6, 6:7.

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Добрый вечер! Я сыграл шесть часов тенниса за последние два дня. Честно говоря, я немного устал. Прежде всего, хочу поздравить Бена и вашу команду. Я помню, как три или четыре года назад в Цинциннати разговаривал с твоим отцом, когда вы получили уайлд-кард. Вы тогда играли в колледже. Я сказал ему: «Слушай, ты обыграл Каспара Рууда. Тебе стоит попробовать профессиональный теннис». Честно говоря, ему следовало бы меня послушать. Ты уже достиг больших успехов: вошёл в топ-10, выиграл свой первый «Мастерс». Я желаю тебе всего наилучшего. Ты один из самых приятных парней на этом туре. У тебя замечательная семья, вы вежливы, образованы… Твой отец, мать, вся ваша семья… Поздравляю», — сказал Хачанов в интервью на корте.

Отметим, Шелтон завоевал первый титул в сезоне и первый «Мастерс» в карьере.

Карен Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира

Главные победы россиян в большом теннисе:

