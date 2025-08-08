Хачанов обратился к Шелтону и его семье после поражения в финале «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражении от американца Бена Шелтона в финале турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто. Встреча завершилась в трёх сетах — 7:6, 4:6, 6:7.
«Добрый вечер! Я сыграл шесть часов тенниса за последние два дня. Честно говоря, я немного устал. Прежде всего, хочу поздравить Бена и вашу команду. Я помню, как три или четыре года назад в Цинциннати разговаривал с твоим отцом, когда вы получили уайлд-кард. Вы тогда играли в колледже. Я сказал ему: «Слушай, ты обыграл Каспара Рууда. Тебе стоит попробовать профессиональный теннис». Честно говоря, ему следовало бы меня послушать. Ты уже достиг больших успехов: вошёл в топ-10, выиграл свой первый «Мастерс». Я желаю тебе всего наилучшего. Ты один из самых приятных парней на этом туре. У тебя замечательная семья, вы вежливы, образованы… Твой отец, мать, вся ваша семья… Поздравляю», — сказал Хачанов в интервью на корте.
Отметим, Шелтон завоевал первый титул в сезоне и первый «Мастерс» в карьере.
