Шелтон завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон завоевал завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере, обыграв в финале турнира серии «Мастерс» 16-й номер рейтинга россиянина Карена Хачанова. Матч прошёл в ночь с 7 на 8 августа. Игра завершилась победой Шелтона в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Хачанов сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шелтона 16 подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Шелтону 22 года, ранее он выиграл два титула в одиночном разряде в туре ATP: в 2023 году в Токио и в 2024-м в Хьюстоне.