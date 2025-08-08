Шелтон завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере
Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон завоевал завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере, обыграв в финале турнира серии «Мастерс» 16-й номер рейтинга россиянина Карена Хачанова. Матч прошёл в ночь с 7 на 8 августа. Игра завершилась победой Шелтона в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Хачанов сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шелтона 16 подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Шелтону 22 года, ранее он выиграл два титула в одиночном разряде в туре ATP: в 2023 году в Токио и в 2024-м в Хьюстоне.
