Бен Шелтон стал шестым чемпионом «Мастерса», рождённым в 2000-е

Бен Шелтон стал шестым чемпионом «Мастерса», рождённым в 2000-е
Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал шестым чемпионом «Мастерса», рождённым в 2000-е. Ранее турнир серии «Мастерс» выигрывали Алькарас, Синнер, Дрейпер, Меншик и Руне. Напомним, в финале «Мастерса» Шелтон обыграл 16-й номер рейтинга россиянина Карена Хачанова. Матч прошёл в ночь с 7 на 8 августа. Игра завершилась победой Шелтона в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Хачанов сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шелтона 16 подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Шелтону 22 года, ранее он выиграл два титула в одиночном разряде в туре ATP: в 2023 году в Токио и в 2024-м в Хьюстоне.

