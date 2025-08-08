Бен Шелтон отреагировал на победу над Кареном Хачановым в финале «Мастерса» в Торонто

22-летний американский теннисист Бен Шелтон высказался о своей победе над 29-летним россиянином Кареном Хачановым в финале турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6.

«Это ощущение похоже на сюрреализм. На этой неделе было много трудностей, и путь к финалу оказался непростым. Важные моменты я сыграл наилучшим образом. Я проявил настойчивость, упорство и стойкость — те качества, которые я ценю в себе», — приводит слова Шелтона официальный сайт ATP.

На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.

