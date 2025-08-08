Бен Шелтон отреагировал на победу над Кареном Хачановым в финале «Мастерса» в Торонто
Поделиться
22-летний американский теннисист Бен Шелтон высказался о своей победе над 29-летним россиянином Кареном Хачановым в финале турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6.
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Это ощущение похоже на сюрреализм. На этой неделе было много трудностей, и путь к финалу оказался непростым. Важные моменты я сыграл наилучшим образом. Я проявил настойчивость, упорство и стойкость — те качества, которые я ценю в себе», — приводит слова Шелтона официальный сайт ATP.
На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.
Материалы по теме
Теннис: главные события 2025 года:
Комментарии
- 8 августа 2025
-
06:31
-
06:27
-
06:23
-
06:18
-
06:00
-
05:52
-
05:51
-
05:45
-
05:33
-
05:25
-
04:43
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
04:07
-
03:57
-
03:49
-
03:30
-
03:29
-
03:15
-
02:04
-
00:57
-
00:41
-
00:33
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 7 августа 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:13
-
23:07
-
22:47
-
22:42