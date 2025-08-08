22-летний Шелтон стал самым молодым американским чемпионом «Мастерса» за 21 год

22-летний американский теннисист Бен Шелтон выиграл титул чемпиона турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто. Тем самым, Бен стал самым молодым американским победителем соревнований ATP-1000 за 21 год.

Тогда на турнире в Майами в 2004 году титул завоевал известный теннисист бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик. На момент победы представителю США на домашнем турнире был 21 год.

Напомним, в финале соревнований в Канаде Шелтон в трёх сетах одолел российского теннисиста Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6. Это первый титул в карьере Шелтона на «Мастерсах».

Материалы по теме Шелтон обойдёт Джоковича в рейтинге и впервые станет шестой ракеткой мира

Главные победы россиян в большом теннисе: