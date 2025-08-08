22-летний Шелтон стал самым молодым американским чемпионом «Мастерса» за 21 год
Поделиться
22-летний американский теннисист Бен Шелтон выиграл титул чемпиона турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто. Тем самым, Бен стал самым молодым американским победителем соревнований ATP-1000 за 21 год.
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Тогда на турнире в Майами в 2004 году титул завоевал известный теннисист бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик. На момент победы представителю США на домашнем турнире был 21 год.
Напомним, в финале соревнований в Канаде Шелтон в трёх сетах одолел российского теннисиста Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6. Это первый титул в карьере Шелтона на «Мастерсах».
Главные победы россиян в большом теннисе:
Комментарии
- 8 августа 2025
-
06:50
-
06:31
-
06:27
-
06:23
-
06:18
-
06:00
-
05:52
-
05:51
-
05:45
-
05:33
-
05:25
-
04:43
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
04:07
-
03:57
-
03:49
-
03:30
-
03:29
-
03:15
-
02:04
-
00:57
-
00:41
-
00:33
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 7 августа 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:13
-
23:07
-
22:47