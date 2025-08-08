Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

8 августа главные новости спорта, теннис, футбол, бокс, РПЛ, футбольные трансферы

Хачанов проиграл в финале «Мастерса», Криштиану Роналду оформил хет-трик. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

В финальном матче турнира серии «Мастерс» в Торонто 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил седьмому номеру рейтинга представителю США Бену Шелтону, 40-летний Криштиану Роналду оформил хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче с «Риу Аве», 85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Монреале. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Бен Шелтон обыграл Карена Хачанова и завоевал титул серии «Мастерс» в Торонто.
  2. Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить португальский «Риу Аве» в товарищеском матче.
  3. Виктория Мбоко одолела Наоми Осаку и стала победительницей «тысячника» в Монреале.
  4. Хачанов обратился к Шелтону и его семье после поражения в финале «Мастерса» в Торонто.
  5. Люка Шевалье переходит в «ПСЖ», сделка оформлена за более чем € 40 млн — Романо.
  6. Стало известно, кого купит «Спартак» в случае неудачи с переходом Коко из «Торино».
  7. Соннен назвал двух бойцов, способных выиграть титулы в трёх весовых категориях.
  8. Дембелефаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ямаль — второй, Кварацхелия — девятый.
  9. «ПСЖ» согласовал c «Борнмутом» сумму трансфера Ильи Забарного — talkSPORT.
  10. Переход Сауля Коко из «Торино» в «Спартак» сорвался — источник.
  11. Колумбиец Руис вылетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.
  12. В «Аль-Насре» объяснили трансфер Жоау Феликса из «Челси».
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: выезд Дзюбы в Дагестан, «Монако» — «Интер», Хачанов в финале «Мастерса»
Топ-матчи пятницы: выезд Дзюбы в Дагестан, «Монако» — «Интер», Хачанов в финале «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android