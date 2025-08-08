Хачанов проиграл в финале «Мастерса», Криштиану Роналду оформил хет-трик. Главное к утру
В финальном матче турнира серии «Мастерс» в Торонто 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил седьмому номеру рейтинга представителю США Бену Шелтону, 40-летний Криштиану Роналду оформил хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче с «Риу Аве», 85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Монреале. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Бен Шелтон обыграл Карена Хачанова и завоевал титул серии «Мастерс» в Торонто.
- Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить португальский «Риу Аве» в товарищеском матче.
- Виктория Мбоко одолела Наоми Осаку и стала победительницей «тысячника» в Монреале.
- Хачанов обратился к Шелтону и его семье после поражения в финале «Мастерса» в Торонто.
- Люка Шевалье переходит в «ПСЖ», сделка оформлена за более чем € 40 млн — Романо.
- Стало известно, кого купит «Спартак» в случае неудачи с переходом Коко из «Торино».
- Соннен назвал двух бойцов, способных выиграть титулы в трёх весовых категориях.
- Дембеле — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ямаль — второй, Кварацхелия — девятый.
- «ПСЖ» согласовал c «Борнмутом» сумму трансфера Ильи Забарного — talkSPORT.
- Переход Сауля Коко из «Торино» в «Спартак» сорвался — источник.
- Колумбиец Руис вылетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.
- В «Аль-Насре» объяснили трансфер Жоау Феликса из «Челси».
