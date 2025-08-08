Хачанов проиграл в финале «Мастерса», Криштиану Роналду оформил хет-трик. Главное к утру

В финальном матче турнира серии «Мастерс» в Торонто 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил седьмому номеру рейтинга представителю США Бену Шелтону, 40-летний Криштиану Роналду оформил хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче с «Риу Аве», 85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Монреале. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».