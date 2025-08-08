«Больно проигрывать в финале». Хачанов — после завершения «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мыслями о поражении от американца Бена Шелтона в финале турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто (7:6, 4:6, 6:7) и поблагодарил свою семью, которая не смогла присутствовать на соревнованиях в Канаде.
«Что касается меня, конечно, больно проигрывать в финале. Вчера я выиграл 7:6 в третьем сете. Сегодня я проиграл. Но я благодарен своей команде за отличный результат здесь. У меня большая команда. Остальные участники дома, все бодрствуют и смотрят мои матчи. Особенно хочу сказать спасибо своей жене и двум сыновьям. Они и сейчас смотрят, хоть и не смогли поехать со мной в Канаду. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Всё будет в порядке», — сказал Хачанов в интервью на корте.
Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.
