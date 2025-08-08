Мирра Андреева сохранила пятую строчку рейтинга WTA, Рыбакина вернулась в топ-10

Российская теннисистка Мирра Андреева расположилась на пятой строчке в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), что остаётся её лучшим достижением в карьере. Первое место в рейтинге удерживает белоруска Арина Соболенко, на втором находится американка Кори Гауфф, а третью позицию занимает польская теннисистка Ига Швёнтек.
В двадцатке лучших также присутствуют Екатерина Александрова (16, опустилась на одну строчку), Людмила Самсонова (18 — минус две строчки) и Диана Шнайдер (20 — минус три строчки).
Отметим, что в топ-10 вернулась казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, дошедшая до полуфинала «тысячника» в Монреале. Победительница турнира канадка Виктория Мбоко поднялась на 60 позиций, заняв 24-ю строчку, а финалистка из Японии Наоми Осака совершила скачок с 49-го места на 25-е.
Рейтинг топ-10 теннисисток и россиянки из топ-100:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 12 010 очков.
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669.
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6933.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5488.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4948.
6 (8). Мэдисон Киз (США) — 4579.
7 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553.
8 (7). Аманда Анисимова (США) — 3834.
9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3586.
10 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3283…
...
16 (15). Екатерина Александрова — 2676…
18 (16). Людмила Самсонова — 2371…
20 (17). Диана Шнайдер — 2146…
33 (30). Анастасия Павлюченкова — 1449.
34 (31). Анна Калинская — 1432…
36 (42). Вероника Кудерметова — 1373…
45 (44). Анастасия Потапова — 1251…
60 (56). Полина Кудерметова — 970…
67 (62). Камилла Рахимова — 926…
77 (81). Анна Блинкова — 878…
100 (103). Анастасия Захарова — 731.
Перспективные российские теннисистки: