Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей 7 августа

«Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей 7 августа
Комментарии

Вчера, 7 августа, и в ночь на 8 августа в Цинциннати (США) прошёл первый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться результатами матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 1-й круг. Результаты 7 августа:

Артур Риндеркнеш (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:3;

Жоао Фонсека (Бразилия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 4:6, 6:2, 7:5;

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Юго Гастон (Франция) — 6:4, 5:7, 6:3;

Зизу Бергс (Бельгия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:1, 6:4;

Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 6:3;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — 3:6, 2:6.

Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 2:6, 2:6.

Сетка "Мастерса" в Цинциннати
Материалы по теме
Хачанов остановился в шаге от крупнейшего титула. Шелтон — новый чемпион «Мастерса»
Хачанов остановился в шаге от крупнейшего титула. Шелтон — новый чемпион «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android