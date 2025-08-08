«Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей 7 августа

Вчера, 7 августа, и в ночь на 8 августа в Цинциннати (США) прошёл первый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться результатами матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 1-й круг. Результаты 7 августа:

Артур Риндеркнеш (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:3;

Жоао Фонсека (Бразилия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 4:6, 6:2, 7:5;

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Юго Гастон (Франция) — 6:4, 5:7, 6:3;

Зизу Бергс (Бельгия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:1, 6:4;

Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 6:3;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — 3:6, 2:6.

Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 2:6, 2:6.