Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей 7 августа

Вчера, 7 августа, и в ночь на 8 августа в Цинциннати (США) прошёл первый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартовых матчей турнира.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1-й круг. Результаты 7 августа:

Сорана Кырстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия) — 6:1 4:6, 6:3;

Рената Сарасуа (Мексика) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 3:6, 6:4, 6:2;

Маркета Вондроушова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:3, 6:1;

Анастасия Потапова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:4, 6:4;

Ольга Данилович (Сербия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:0, 7:5;

Винус Уильямс (США) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 4:6, 4:6;

Бернарда Пера (США) — Ева Лис (Германия) — 2:6, 6:4, 5:7.