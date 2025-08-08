Скидки
«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 8 августа

«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 8 августа
Комментарии

Сегодня, 8 августа, в Цинциннати (США) пройдёт второй игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться расписанием матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 1-й круг. Расписание 8 августа (время московское):

  • 18:00. Лука Нарди (Италия) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
  • 19:30. Миомир Кецманович (Сербия) — Итан Куинн (США).
  • 21:00. Уго Дельен (Боливия) — Райлли Опелка (США).
  • 21:00. Дженсон Бруксби (США) — Александр Мюллер (Франция).
  • 21:00. Хамад Меджедович (Сербия) — Александр Ковачевич (США).
  • 22:30. Даниэль Альтмайер (Германия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
  • 22:30. Маттия Беллуччи (Италия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).
  • 3:30. Гаэль Монфис (Франция) — Нишеш Басаваредди (США).
Сетка "Мастерса" в Цинциннати
