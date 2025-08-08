Скидки
Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 8 августа

Сегодня, 8 августа, в Цинциннати (США) пройдёт второй игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартовых матчей турнира.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1-й круг. Расписание 8 августа (время московское):

  • 18:00. Сонай Картал (Великобритания) — Каролин Гарсия (Франция);
  • 19:30. Анна Блинкова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия);
  • 19:30. Даниэль Коллинз (США) — Тэйлор Таунсенд (США);
  • 19:30. Варвара Грачёва (Франция) — Кэти Волынец (США);
  • 19:30. Полина Кудерметова (Россия) — Элла Зайдель (Германия);
  • 21:00. Камилла Рахимова (Россия) — Мария Саккари (Греция);
  • 22:30. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Вероника Кудерметова (Россия);
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
