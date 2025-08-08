Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 8 августа

Сегодня, 8 августа, в Цинциннати (США) пройдёт второй игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартовых матчей турнира.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1-й круг. Расписание 8 августа (время московское):