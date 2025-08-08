Карен Хачанов опубликовал пост после поражения в финале «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после поражения от американца Бена Шелтона в финале турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

«Что за матч, что за битва! Оставил всего себя этим вечером. Поздравляю Бена Шелтона с победой. Ты это заслужил. Спасибо, Торонто», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

По итогам турнира в Торонто Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.