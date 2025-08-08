Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов опубликовал пост после поражения в финале «Мастерса» в Торонто

Карен Хачанов опубликовал пост после поражения в финале «Мастерса» в Торонто
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после поражения от американца Бена Шелтона в финале турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Что за матч, что за битва! Оставил всего себя этим вечером. Поздравляю Бена Шелтона с победой. Ты это заслужил. Спасибо, Торонто», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

По итогам турнира в Торонто Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.

Материалы по теме
Хачанов остановился в шаге от крупнейшего титула. Шелтон — новый чемпион «Мастерса»
Хачанов остановился в шаге от крупнейшего титула. Шелтон — новый чемпион «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android