«Последний выживший». Пресс-служба ATP отреагировала на победу Шелтона над Хачановым

Пресс-служба ATP отреагировала на победу седьмой ракетки мира американского теннисиста Бена Шелтона на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В финале он обыграл 16-й номер рейтинга россиянина Карена Хачанова. Игра завершилась победой Шелтона в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

«Последний выживший», — отреагировала пресс-служба ATP на победу Шелтона.

По итогам турнира Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Таким образом, Хачанов обойдёт соотечественника Даниила Медведева, норвежца Каспера Рууда и американца Фрэнсиса Тиафо и впервые с августа 2023 года поднимется так высоко в рейтинге.