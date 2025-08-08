Скидки
Главная Теннис Новости

«Последний выживший». Пресс-служба ATP отреагировала на победу Шелтона над Хачановым

Комментарии

Пресс-служба ATP отреагировала на победу седьмой ракетки мира американского теннисиста Бена Шелтона на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В финале он обыграл 16-й номер рейтинга россиянина Карена Хачанова. Игра завершилась победой Шелтона в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Последний выживший», — отреагировала пресс-служба ATP на победу Шелтона.

По итогам турнира Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Таким образом, Хачанов обойдёт соотечественника Даниила Медведева, норвежца Каспера Рууда и американца Фрэнсиса Тиафо и впервые с августа 2023 года поднимется так высоко в рейтинге.

