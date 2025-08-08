«Последний выживший». Пресс-служба ATP отреагировала на победу Шелтона над Хачановым
Поделиться
Пресс-служба ATP отреагировала на победу седьмой ракетки мира американского теннисиста Бена Шелтона на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В финале он обыграл 16-й номер рейтинга россиянина Карена Хачанова. Игра завершилась победой Шелтона в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Последний выживший», — отреагировала пресс-служба ATP на победу Шелтона.
По итогам турнира Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Таким образом, Хачанов обойдёт соотечественника Даниила Медведева, норвежца Каспера Рууда и американца Фрэнсиса Тиафо и впервые с августа 2023 года поднимется так высоко в рейтинге.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2025
-
10:59
-
10:53
-
10:39
-
09:59
-
09:46
-
09:34
-
08:59
-
08:31
-
08:30
-
06:50
-
06:31
-
06:27
-
06:23
-
06:18
-
06:00
-
05:52
-
05:51
-
05:45
-
05:33
-
05:25
-
04:43
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
04:07
-
03:57
-
03:49
-
03:30
-
03:29
-
03:15
-
02:04
-
00:57
-
00:41
-
00:33
-
00:17