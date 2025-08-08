Наоми Осака объяснила, почему не поздравила Мбоко с победой на турнире в Монреале

Японская теннисистка 49-я ракетка мира Наоми Осака объяснила, почему не поздравила соперницу после финала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче за титул Осака потерпела поражение от представительницы Канады Виктории Мбоко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

«Сегодня утром я была очень рада выходу в финал. Не понимаю, почему мои эмоции так быстро изменились. Но я действительно рада, что дошла до этой стадии. Виктория сыграла отлично, я даже забыла поздравить её на корте. Она играла прекрасно», — сказала Осака на пресс-конференции.

85-я ракетка мира 18-летняя Мбоко завоевала первый титул в карьере. Она попала на турнир по уайлд-кард. Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.