«Он издевался надо мной на корте». Шелтон — об игре Хачанова

22-летний американский теннисист Бен Шелтон высказался об игре 29-летнего россиянина Карена Хачанова в финале турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американца.

«Он издевался надо мной на корте. То, как он бил справа, то, как он срезал мяч, то, как он подавал, создавало ощущение, что на меня нёсся товарный поезд. Было неудобно выходить вперёд к сетке, но я начал перехватывать инициативу, сделал несколько точных ударов и как бы переломил ход матча. Так что для меня это было очень важно», — приводит слова Шелтона сайт АТР.

На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, что титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.