Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он издевался надо мной на корте». Шелтон — об игре Хачанова

«Он издевался надо мной на корте». Шелтон — об игре Хачанова
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний американский теннисист Бен Шелтон высказался об игре 29-летнего россиянина Карена Хачанова в финале турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американца.

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Он издевался надо мной на корте. То, как он бил справа, то, как он срезал мяч, то, как он подавал, создавало ощущение, что на меня нёсся товарный поезд. Было неудобно выходить вперёд к сетке, но я начал перехватывать инициативу, сделал несколько точных ударов и как бы переломил ход матча. Так что для меня это было очень важно», — приводит слова Шелтона сайт АТР.

На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, что титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.

Материалы по теме
«Осаке нужно учиться у Карена». Хачанов изумил всех речью после неудачного финала в Канаде
«Осаке нужно учиться у Карена». Хачанов изумил всех речью после неудачного финала в Канаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android