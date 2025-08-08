Бен Шелтон поздравил Викторию Мбоко с победой на турнире в Монреале
Поделиться
22-летний американский теннисист Бен Шелтон поздравил 18-летнюю канадскую теннисистку Викторию Мбоко с победой на «тысячнике» в канадском Монреале. В финале она обыграла японку Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
49
Наоми Осака
Н. Осака
«Поздравляю с титулом Викторию Мбоко! Я понятия не имел, что происходит, во время своего матча в Торонто, когда все начали сходить с ума от твоей победы», — написал Шелтон на своей странице в социальных сетях.
85-я ракетка мира Мбоко завоевала первый титул в карьере. По итогам турнира она поднимется на 25-е место в рейтинге. Мбоко попала на турнир по уайлд-кард. Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2025
-
12:49
-
12:00
-
11:51
-
11:42
-
10:59
-
10:53
-
10:39
-
09:59
-
09:46
-
09:34
-
08:59
-
08:31
-
08:30
-
06:50
-
06:31
-
06:27
-
06:23
-
06:18
-
06:00
-
05:52
-
05:51
-
05:45
-
05:33
-
05:25
-
04:43
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
04:07
-
03:57
-
03:49
-
03:30
-
03:29
-
03:15
-
02:04