Бен Шелтон поздравил Викторию Мбоко с победой на турнире в Монреале

22-летний американский теннисист Бен Шелтон поздравил 18-летнюю канадскую теннисистку Викторию Мбоко с победой на «тысячнике» в канадском Монреале. В финале она обыграла японку Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

«Поздравляю с титулом Викторию Мбоко! Я понятия не имел, что происходит, во время своего матча в Торонто, когда все начали сходить с ума от твоей победы», — написал Шелтон на своей странице в социальных сетях.

85-я ракетка мира Мбоко завоевала первый титул в карьере. По итогам турнира она поднимется на 25-е место в рейтинге. Мбоко попала на турнир по уайлд-кард. Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.