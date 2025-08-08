Скидки
Бен Шелтон поздравил Викторию Мбоко с победой на турнире в Монреале

Комментарии

22-летний американский теннисист Бен Шелтон поздравил 18-летнюю канадскую теннисистку Викторию Мбоко с победой на «тысячнике» в канадском Монреале. В финале она обыграла японку Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Поздравляю с титулом Викторию Мбоко! Я понятия не имел, что происходит, во время своего матча в Торонто, когда все начали сходить с ума от твоей победы», — написал Шелтон на своей странице в социальных сетях.

85-я ракетка мира Мбоко завоевала первый титул в карьере. По итогам турнира она поднимется на 25-е место в рейтинге. Мбоко попала на турнир по уайлд-кард. Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.

