Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я не горжусь каждым мгновением своего прошлого». Бадоса опубликовала эмоциональный пост

«Я не горжусь каждым мгновением своего прошлого». Бадоса опубликовала эмоциональный пост
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира, 27-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала эмоциональный пост на тему своего внутреннего роста.

«Меня сформировали не простые дни. Это моменты, которые ломали меня. Выбор, который шёл не так, как планировалось. И времена, когда мне не хватало того, чего я хотела бы. Мои неудачи не были признаками того, что я слаба. Они были необходимыми главами в истории, которая до сих пор пишется. Неудача научила меня тому, чему успех никогда не смог бы. Это заставило меня заглянуть внутрь себя, задавать сложные вопросы, перестраиваться с большим намерениями и ясностью.

Каждая моя ошибка обострила моё понимание того, кто я есть. И хотя когда-то я боялась этих ошибок, теперь я вижу в них моих учителей. Было время, когда я думала, что потеряла всё: уверенность, чувство ценности. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что теряла только то, что мне больше не нужно. Каждая потеря давала повод для роста. Каждая закрытая дверь перенаправляла меня в лучшую.

Я не горжусь каждым мгновением своего прошлого, но горжусь тем, кого создали эти моменты. Человек, которым я являюсь сегодня, более стойкий, более осознанный и более обоснованный благодаря всему, что я пережила и узнала. Я больше не бегу от неудач. Я уважаю их. Именно поэтому я здесь стою… Сильнее и мудрее», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Паула Бадоса — о своём состоянии: дом дал мне возможность снова подняться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android