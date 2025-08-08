«Я не горжусь каждым мгновением своего прошлого». Бадоса опубликовала эмоциональный пост

10-я ракетка мира, 27-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала эмоциональный пост на тему своего внутреннего роста.

«Меня сформировали не простые дни. Это моменты, которые ломали меня. Выбор, который шёл не так, как планировалось. И времена, когда мне не хватало того, чего я хотела бы. Мои неудачи не были признаками того, что я слаба. Они были необходимыми главами в истории, которая до сих пор пишется. Неудача научила меня тому, чему успех никогда не смог бы. Это заставило меня заглянуть внутрь себя, задавать сложные вопросы, перестраиваться с большим намерениями и ясностью.

Каждая моя ошибка обострила моё понимание того, кто я есть. И хотя когда-то я боялась этих ошибок, теперь я вижу в них моих учителей. Было время, когда я думала, что потеряла всё: уверенность, чувство ценности. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что теряла только то, что мне больше не нужно. Каждая потеря давала повод для роста. Каждая закрытая дверь перенаправляла меня в лучшую.

Я не горжусь каждым мгновением своего прошлого, но горжусь тем, кого создали эти моменты. Человек, которым я являюсь сегодня, более стойкий, более осознанный и более обоснованный благодаря всему, что я пережила и узнала. Я больше не бегу от неудач. Я уважаю их. Именно поэтому я здесь стою… Сильнее и мудрее», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.