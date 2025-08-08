Шелтон: надеюсь, титул в Торонто станет для меня переломным моментом в карьере

22-летний американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу на турнире серии «Мастерс» в канадском Торонто. В финале он обыграл россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6.

«Надеюсь, этот титул станет для меня переломным моментом в карьере, поможет выходить на стабильный уровень, которого я хочу добиться. Это точно поможет мне работать ещё усерднее. Сейчас я понимаю, что действительно работает против лучших игроков мира и в чём ещё нужно прибавить», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, что титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.