Шелтон: надеюсь, титул в Торонто станет для меня переломным моментом в карьере
22-летний американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу на турнире серии «Мастерс» в канадском Торонто. В финале он обыграл россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6.

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Надеюсь, этот титул станет для меня переломным моментом в карьере, поможет выходить на стабильный уровень, которого я хочу добиться. Это точно поможет мне работать ещё усерднее. Сейчас я понимаю, что действительно работает против лучших игроков мира и в чём ещё нужно прибавить», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, что титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.

