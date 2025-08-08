Шелтон: надеюсь, титул в Торонто станет для меня переломным моментом в карьере
22-летний американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу на турнире серии «Мастерс» в канадском Торонто. В финале он обыграл россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6.
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Надеюсь, этот титул станет для меня переломным моментом в карьере, поможет выходить на стабильный уровень, которого я хочу добиться. Это точно поможет мне работать ещё усерднее. Сейчас я понимаю, что действительно работает против лучших игроков мира и в чём ещё нужно прибавить», — сказал Шелтон на пресс-конференции.
На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, что титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.
