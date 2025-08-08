Алексей Селиваненко оценил игру Карена Хачанова на «Мастерсе» в Торонто
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался об игре россиянина Карена Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В поединке за титул он проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Карен провёл отличный турнир в Торонто, показав уверенную и рассудительную игру и совсем немного уступив в развязке тай-брейка решающего сета финала», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
По итогам турнира в Торонто Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.
