Алексей Селиваненко оценил игру Карена Хачанова на «Мастерсе» в Торонто

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался об игре россиянина Карена Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В поединке за титул он проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

«Карен провёл отличный турнир в Торонто, показав уверенную и рассудительную игру и совсем немного уступив в развязке тай-брейка решающего сета финала», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам турнира в Торонто Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.