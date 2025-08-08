Наоми Осака оценила первый турнир под руководством Томаша Викторовского

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Наоми Осака оценила первый турнир под руководством известного польского тренера Томаша Викторовского. Японская теннисистка дошла до финала турнира WTA-1000 в Монреале. В матче за титул она потерпела поражение от представительницы Канады Виктории Мбоко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

«Турнир прошёл неплохо, могло быть и лучше, но я немного придираюсь. Думаю, это хороший старт, надеюсь, так будет и дальше», — сказала Осака на пресс-конференции.

Отметим, что Викторовски с 2011 по 2018 год тренировал бывшую вторую ракетку мира Агнешку Радваньску, а с 2021-го по 2024-й – ныне шестикратную чемпионку турниров «Большого шлема» Игу Швёнтек.