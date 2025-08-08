Чесноков: Хачанов показывает лучший теннис в своей карьере

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о прогрессе россиянина Карена Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В поединке за титул он проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

«Последние результаты Карена не являются случайными, он очень сильно прибавил в последнее время. Вышел в четвертьфинал Уимблдона, в Торонто обыграл многих сильных игроков. Сейчас он показывает лучший теннис в своей карьере, хотелось бы, чтобы и дальше играл стабильно», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

По итогам турнира в Торонто Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.