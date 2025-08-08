Скидки
Арина Соболенко стала амбассадором проекта First & Red

Арина Соболенко стала амбассадором проекта First & Red
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко начала сотрудничество с медиапроектом о теннисе First & Red.

«Арина Соболенко — амбассадор First & Red! Эксклюзивный контент, совместные проекты и новые достижения. First & Red выбирает тех, кто идёт на корт, чтобы побеждать. Добро пожаловать в команду, Арина!» — сообщается в заявлении проекта.

Отметим, что амбассадорами First & Red также являются Карен Хачанов и Александр Бублик. Ранее сотрудничество с проектом начала российская теннисистка Диана Шнайдер.

Напомним, Арина Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Теннисистка готовится выступить на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати.

