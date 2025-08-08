Каливод: на корте и за его пределами Хачанов настоящий боец и лидер

Заслуженный тренер России Александр Каливод поделился мнением о выступлении россиянина Карена Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В поединке за титул он уступил американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).
«Это очень здорово, наконец он дошёл до финала крупного турнира. Это говорит о том, что у человека есть колоссальный потенциал. Конечно, мы хотели победы, которая его вдохновила бы на дальнейшие подвиги. Многие критикуют его технику выполнения удара справа, но он выигрывает ею. Ещё в его детстве я убеждался, что на корте и за его пределами он настоящий боец и лидер», — сказал Каливод в интервью ТАСС.
По итогам турнира в Торонто Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.
