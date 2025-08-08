Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон обогнал Джоковича в Чемпионской гонке по итогам турнира в Торонто. Хачанов — 12-й

Шелтон обогнал Джоковича в Чемпионской гонке по итогам турнира в Торонто. Хачанов — 12-й
Комментарии

22-летний американский теннисист Бен Шелтон обогнал 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира серба Новака Джоковича в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки ATP по итогам «Мастерса» в Торонто (Канада).

Рейтинг Чемпионской гонки ATP на 8 августа:

1. Карлос Алькарас (Испания) – 7550.

2. Янник Синнер (Италия) – 6010.

3. Александр Зверев (Германия) – 3690.

4. Бен Шелтон (США) – 3420.

5. Новак Джокович (Сербия) – 3380.

6. Тейлор Фриц (США) – 2975.

7. Джек Дрейпер (Великобритания) – 2940.

8. Алекс де Минор (Австралия) – 2745.

12. Карен Хачанов (Россия) – 2070.

13. Андрей Рублёв (Россия) – 2020.

14. Александр Бублик (Казахстан) – 1970.

19. Даниил Медведев (Россия) – 1760.

Материалы по теме
Хачанов остановился в шаге от крупнейшего титула. Шелтон — новый чемпион «Мастерса»
Хачанов остановился в шаге от крупнейшего титула. Шелтон — новый чемпион «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android