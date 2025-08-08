Шелтон обогнал Джоковича в Чемпионской гонке по итогам турнира в Торонто. Хачанов — 12-й

22-летний американский теннисист Бен Шелтон обогнал 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира серба Новака Джоковича в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки ATP по итогам «Мастерса» в Торонто (Канада).
Рейтинг Чемпионской гонки ATP на 8 августа:
1. Карлос Алькарас (Испания) – 7550.
2. Янник Синнер (Италия) – 6010.
3. Александр Зверев (Германия) – 3690.
4. Бен Шелтон (США) – 3420.
5. Новак Джокович (Сербия) – 3380.
6. Тейлор Фриц (США) – 2975.
7. Джек Дрейпер (Великобритания) – 2940.
8. Алекс де Минор (Австралия) – 2745.
…
12. Карен Хачанов (Россия) – 2070.
13. Андрей Рублёв (Россия) – 2020.
14. Александр Бублик (Казахстан) – 1970.
19. Даниил Медведев (Россия) – 1760.