Шелтон обогнал Джоковича в Чемпионской гонке по итогам турнира в Торонто. Хачанов — 12-й

22-летний американский теннисист Бен Шелтон обогнал 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира серба Новака Джоковича в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки ATP по итогам «Мастерса» в Торонто (Канада).

Рейтинг Чемпионской гонки ATP на 8 августа:

1. Карлос Алькарас (Испания) – 7550.

2. Янник Синнер (Италия) – 6010.

3. Александр Зверев (Германия) – 3690.

4. Бен Шелтон (США) – 3420.

5. Новак Джокович (Сербия) – 3380.

6. Тейлор Фриц (США) – 2975.

7. Джек Дрейпер (Великобритания) – 2940.

8. Алекс де Минор (Австралия) – 2745.

…

12. Карен Хачанов (Россия) – 2070.

13. Андрей Рублёв (Россия) – 2020.

14. Александр Бублик (Казахстан) – 1970.

19. Даниил Медведев (Россия) – 1760.