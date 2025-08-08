Скидки
Виктория Мбоко поднялась на 24-е место в Чемпионской гонке WTA. Соболенко — лидирует

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко поднялась на 24-е место в Чемпионской гонке WTA по итогам успешного выступления на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Она стала чемпионкой соревнований, в трёх сетах одолев 49-й номер в рейтинге японскую спортсменку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1

Рейтинг Чемпионской гонки WTA на 8 августа:

1. Арина Соболенко (Беларусь)– 7395.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 6103.

3. Коко Гауфф (США) – 4729.

4. Мэдисон Киз (США) – 4320.

5. Мирра Андреева (Россия) – 4059.

6. Аманда Анисимова (США) – 3573.

7. Джессика Пегула (США) – 3366.

8. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3121.

12. Екатерина Александрова (Россия) – 2251.

15. Людмила Самсонова (Россия) – 1899.

24. Виктория Мбоко (Канада) — 1430.

