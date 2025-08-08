Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мбоко ответила, как отреагировала на то, что Осака не поздравила её с победой в Монреале

Мбоко ответила, как отреагировала на то, что Осака не поздравила её с победой в Монреале
Комментарии

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко отреагировала на то, что японская теннисистка 49-я ракетка мира Наоми Осака не поздравила её после финала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 1:6 в пользу Мбоко.

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Я всё ещё считаю Наоми невероятной спортсменкой, и это никогда не изменится. Она очень милая девушка. После матча ничего не поменялось. Конечно, я очень рада, что смогла победить, но в то же время играть против неё было для меня по-настоящему особенным моментом», — сказала Мбоко на пресс-конференции.

Отметим, что Мбоко завоевала первый титул в карьере. Она попала на турнир по уайлд-кард. Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.

Материалы по теме
Наоми Осака объяснила, почему не поздравила Мбоко с победой на турнире в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android