Мбоко ответила, как отреагировала на то, что Осака не поздравила её с победой в Монреале

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко отреагировала на то, что японская теннисистка 49-я ракетка мира Наоми Осака не поздравила её после финала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 1:6 в пользу Мбоко.

«Я всё ещё считаю Наоми невероятной спортсменкой, и это никогда не изменится. Она очень милая девушка. После матча ничего не поменялось. Конечно, я очень рада, что смогла победить, но в то же время играть против неё было для меня по-настоящему особенным моментом», — сказала Мбоко на пресс-конференции.

Отметим, что Мбоко завоевала первый титул в карьере. Она попала на турнир по уайлд-кард. Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.