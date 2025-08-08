Мбоко ответила, как отреагировала на то, что Осака не поздравила её с победой в Монреале
85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко отреагировала на то, что японская теннисистка 49-я ракетка мира Наоми Осака не поздравила её после финала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 1:6 в пользу Мбоко.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
49
Наоми Осака
Н. Осака
«Я всё ещё считаю Наоми невероятной спортсменкой, и это никогда не изменится. Она очень милая девушка. После матча ничего не поменялось. Конечно, я очень рада, что смогла победить, но в то же время играть против неё было для меня по-настоящему особенным моментом», — сказала Мбоко на пресс-конференции.
Отметим, что Мбоко завоевала первый титул в карьере. Она попала на турнир по уайлд-кард. Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.
