Пресс-служба ATP обратилась к Карену Хачанову по итогам «Мастерса» в Торонто

Пресс-служба ATP отреагировала на выступление россиянина Карена Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В финале он уступил американцу Бену Шелтону. Игра завершилась победой Шелтона в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

«Невероятное выступление, Карен! Ты должен гордиться», — написали комментарий представители пресс-службы ATP под публикацией Хачанова.

По итогам турнира в Торонто Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.