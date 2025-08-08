Максим Мирный вошёл в команду Арины Соболенко — The Athletic

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пригласила в свою команду экс первую ракетку мира в парном разряде Максима Мирного. Об этом сообщает The Athletic.

48-летний белорусский специалист, завершивший карьеру в 2018 году, будет работать консультантом в команде теннисистки. Он будет сопровождать Соболенко на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати и на US Open — 2025. Точные направления, в которых он будет делиться экспертными знаниями, не уточняются, хотя можно предположить, что игра у сетки станет одним из ключевых аспектов, где его советы могут сыграть решающую роль.

Соболенко проведёт свой стартовый матч в Цинциннати с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Игра запланирована на субботу, 9 августа. Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований.