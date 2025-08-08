Карен Хачанов оценил свою физическую форму в преддверии US Open — 2025
Российский теннисист Карен Хачанов оценил своё состояние по итогам «Мастерса» в Торонто (Канада). В финале он потерпел поражение от американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
«Это показывает, что я в хорошей физической форме, я готов. Значит, мы с командой и тренером по физподготовке отлично поработали. Это очень хороший знак. Стоит учитывать, что скоро предстоит ещё один «Шлем» с матчами из пяти сетов», — сказал Хачанов на пресс-конференции.
По итогам турнира в Торонто Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.
