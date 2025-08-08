Карлос Алькарас сыграет за Испанию в матче Кубка Дэвиса — 2025 с Данией

Сборная Испании опубликовала состав на матч второго круга мировой группы со сборной Дании, который состоится 13-14 сентября в Марбелье.

За испанскую команду сыграют: Карлос Алькарас (вторая ракетка мира), Алехандро Давидович-Фокина (18), Педро Мартинес-Портеро (66), Марсель Гранольерс (-).

«Алехандро очень последователен в игре, входит в топ-20. Карлос победил на «Ролан Гаррос» и вышел в финал Уимблдона, поэтому я очень рад, что они с нами. Нам повезло, что мы выступаем дома, на грунте, на котором испанские теннисисты показывают себя очень хорошо. Хольгер Руне также прекрасно играет на этом покрытии, но поддержка домашней публики будет основополагающим фактором, который принесёт нам пользу. Второй номер Дании Эльмер Мёллер также хорошо выглядит на грунте, так что это будет тяжёлый матч», — приводит слова капитана сборной Испании Давида Феррера пресс-служба Кубка Дэвиса.

Капитан сборной Дании Фредерик Нильсен объявит состав на матч с испанцами на следующей неделе.