Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас сыграет за Испанию в матче Кубка Дэвиса — 2025 с Данией

Карлос Алькарас сыграет за Испанию в матче Кубка Дэвиса — 2025 с Данией
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Испании опубликовала состав на матч второго круга мировой группы со сборной Дании, который состоится 13-14 сентября в Марбелье.

За испанскую команду сыграют: Карлос Алькарас (вторая ракетка мира), Алехандро Давидович-Фокина (18), Педро Мартинес-Портеро (66), Марсель Гранольерс (-).

«Алехандро очень последователен в игре, входит в топ-20. Карлос победил на «Ролан Гаррос» и вышел в финал Уимблдона, поэтому я очень рад, что они с нами. Нам повезло, что мы выступаем дома, на грунте, на котором испанские теннисисты показывают себя очень хорошо. Хольгер Руне также прекрасно играет на этом покрытии, но поддержка домашней публики будет основополагающим фактором, который принесёт нам пользу. Второй номер Дании Эльмер Мёллер также хорошо выглядит на грунте, так что это будет тяжёлый матч», — приводит слова капитана сборной Испании Давида Феррера пресс-служба Кубка Дэвиса.

Капитан сборной Дании Фредерик Нильсен объявит состав на матч с испанцами на следующей неделе.

Материалы по теме
Филиппо Воландри: выиграть в третий раз Кубок Дэвиса — задача следующих лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android