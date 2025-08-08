Скидки
Карлос Алькарас рассказал, как провёл время после Уимблдона-2025

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как он провёл время вне теннисных турниров после Уимблдона-2025, отметив, что этот отдых поможет ему во время второй части теннисного сезона.

— Что тебе понравилось во время своего отдыха и как это поможет во второй части теннисного сезона?
— Провести время дома с семьёй и друзьями и при этом ещё иметь возможность тренироваться было здорово. Для меня это крайне важно, ведь позволяет вернуться к соревнованиям с новыми силами, ментально более свежим, и быть готовым ко всему, что может произойти в туре. Я наслаждаюсь этим и чувствую себя в порядке. Так что, думаю, вторая часть сезона будет для меня лучше, чем первая, — сказал Алькарас в видео BB Tennis, размещённом в социальной сети VK.

Карлос Алькарас принимает участие в розыгрыше Мастерса в Цинциннати (США). Это первый турнир, в котором испанец примет участие, после поражения в финале Уимблдона-2025 от итальянского теннисиста Янника Синнера (6:4, 4:6, 4:6, 4:6).

