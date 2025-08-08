Скидки
Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Цинциннати

46-я ракетка мира 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). В основной сетке его заменит 94-я ракетка мира Александар Вукич из Австралии.

По информации L’Équipe, это решение связано с болью в левом запястье. Таким образом, следующим турниром для француза, который сейчас переживает серию неудач, станет US Open. Монфис дважды подряд проигрывал в стартовых матчах турниров ATP-500 в Вашингтоне и ATP-1000 в Торонто.

Ранее с турнира в Цинциннати снялся 21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

21-я ракетка мира Артюр Фис снялся с «Мастерса» в Цинциннати
