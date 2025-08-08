Скидки
Янник Синнер рассказал о своих желаниях к скорому дню рождения

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих желаниях ко дню рождения и поделился воспоминаниями из детства.

— Скоро твой день рождения, и ты можешь отпраздновать его здесь, в Цинциннати. Что бы ты пожелал себе сейчас? И мог бы ли ты рассказать, что ты желал себе, когда был ребёнком? Что получилось, а что — нет?
— Я желаю себе всё ещё быть здесь, на турнире в Цинциннати (улыбается). Знаете, это будет суббота, уже конец турнира. Если я всё ещё буду здесь, значит, это был хороший турнир для меня. Мои желания, когда я был ребёнком… Я не знаю, потому что всегда был очень счастлив с моей семьёй. Поэтому у меня никогда не было больших желаний. Я большой автолюбитель, обожаю машины. Ну, наверное, я рад тем машинам, которые у меня есть сейчас, — сказал Синнер в видео BB Tennis, размещённом в социальной сети VK.

16 августа Яннику Синнеру исполнится 24 года. Итальянец принимает участие в «Мастерсе» в Цинциннати (США) и начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где сыграет с колумбийским теннисистом Даниэлем-Элаи Галланом.

