Бен Шелтон — о просмотре матчей соперников перед игрой: это стало почти привычкой

22-летний американский теннисист Бен Шелтон рассказал, как просмотр матчей соперников помогает ему совершенствовать свою игру и повышать уровень теннисного интеллекта.

«Считаю, что просмотр записей матчей — очень важная часть для меня. Раньше я уделял этому меньше внимания, а в последнее время это стало почти привычкой: просматриваю хотя бы один матч или сет игры соперника, с которым должен встретиться, от начала до конца.

Думаю, раньше я немного недооценивал этот элемент игры или не считал его настолько важным, потому что думал: «Я всё равно навяжу сопернику свой стиль». Но на самом деле это очень важная часть тенниса.

Считаю, что мой «теннисный интеллект» и понимание игры благодаря этому становятся лучше, и это то, что должно продолжать развиваться», — приводит слова Шелтона The Tennis Gazette.