Швёнтек – об организации турнира в Цинциннати: уровень, достойный «Большого шлема»

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением об организации турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), отметив его высокий уровень.

«Я был в восторге, потому что площадка выглядит потрясающе — это уровень, достойный «Большого шлема». Здорово, что они сделали за год. Я знал, что были планы что-то изменить, но не ожидал таких масштабных перемен. Это действительно впечатляет», – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира.

Ига Швёнтек начнёт свой путь на «тысячнике» в Цинциннати с матча второго круга, где сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.