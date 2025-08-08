«Нужно быть терпеливее». Швёнтек — об адаптации к харду после Уимблдона

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как старается адаптироваться к игре на харде после победы на Уимблдоне-2025. Швёнтек уступила в четвёртом круге хардового «тысячника» в Монреале датчанке Кларе Таусон (6:7 (1:7), 3:6), потерпев первое поражение после победы на Уимблдоне.
«Когда я приехала в Монреаль, уже начала настраиваться, но, думаю, до первых матчей всё ещё оставалась в состоянии воспоминаний и радости от Уимблдона. Я работала довольно упорно и была сосредоточена, но, думаю, в голове всё ещё ожидала, что буду играть так же, как в последних встречах на Уимблдоне. Однако условия были другими.
Думаю, мне просто нужно продолжать работать и немного прогрессировать в теннисе, а также в принятии решений. В последнем матче я проиграла, потому что действовала слишком поспешно, пыталась разыгрывать слишком много виннеров, как на траве, а здесь нужно быть терпеливее. С другой стороны, покрытие было быстрее, чем на Уимблдоне, так что, можно сказать, для меня это было сложнее», — сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Цинциннати.
