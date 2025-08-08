Виктория Мбоко и Наоми Осака снялись с «тысячника» в Цинциннати

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко и японка Наоми Осака (49-я в рейтинге) снялись с хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Обе спортсменки сегодня ночью играли в финале «тысячника» в Монреале (Канада), завершившегося победой канадки — 2:6, 6:4, 6:1.

«Я собираюсь позаботиться о своём запястье. Просто проведу профилактику, восстановлюсь и буду готовиться к тому, что меня ждёт», — приводит слова Мбоко пресс-служба WTA.

По информации WTA, Осака сослалась на тяжёлое расписание матчей.

И Мбоко, и Осака не были посеяны в Цинциннати и прошли во второй круг из-за выхода в финал в Монреале. Это создало особую ситуацию из-за протокола WTA Performance Bye, согласно которому два матча первого круга были организованы с участием четырёх лучших лаки-лузеров в квалификации турнира в Цинциннати. Таким образом, место Мбоко, которая во втором круге должна была играть с россиянкой Дианой Шнайдер, займёт победительница матча между испанкой Кристиной Буксой и Юань Юэ из Китая. Соперницей Линды Носковой в 1/32 финала станет сильнейшая в противостоянии аргентинки Соланы Сьерры и Ивы Йович из США.