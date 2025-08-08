«Кто лучше расскажет твою историю, чем ты сам?» Соболенко — о съёмках влога

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о процессе съёмок своего влога, который она недавно завела на YouTube.

«У нас есть команда, которая помогает всё собрать воедино, потому что, думаю, это занимает много времени. Но мне нравится делиться собой, нравится показывать себя. И кто лучше расскажет твою историю, чем ты сам? Мне нравится просто выкладывать это и смотреть, как люди реагируют.

Перед публикацией первого видео я ужасно нервничала. Думала: «А людям вообще будет это интересно? Они вообще смотрят влоги? Что там за жизнь на YouTube?» Я никогда раньше не делала ничего подобного. Но это классный опыт, и, кажется, людям он нравится. Единственное, влоги, наверное, получаются слишком короткими. Возможно, в будущем мы начнём делать их немного длиннее. Но я обожаю этот процесс, обожаю делиться своей жизнью», — сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Цинциннати.