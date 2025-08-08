«Надеюсь выйти на свой пик на US Open». Соболенко — о текущей игровой форме

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об отношении к сезону-2025, отметив, что считает US Open — 2025 очень важной его частью.

«Я думаю, что в этом сезоне на «Шлемах» выступаю довольно хорошо. Да, я проиграла те два финала, извлекла из них очень жёсткие уроки, на Уимблдоне уступила в полуфинале, но стабильность есть, и мне просто не хватает какой-то маленькой детали.

US Open всегда был моим любимым турниром «Большого шлема». Да, я действующая чемпионка, и мне нравится быть в этой позиции. Это очень важная часть сезона, и я очень надеюсь, что те трудные уроки, которые я получила на предыдущих турнирах, помогут мне в этом, а если не в этом, то в следующем году.

Конечно, это ключевой отрезок сезона, и именно поэтому я взяла немного времени на отдых, перезагрузилась, провела отличную подготовку и очень надеюсь выйти на свой пик на US Open», — сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Цинциннати.