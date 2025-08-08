Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер вторым квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

В данный момент Синнер занимает второе место в чемпионской гонке ATP, набрав 6010 очков. Он не принимал участие в хардовом «Мастерсе» в Торонто, но по итогам турнира стал недосягаем для других теннисистов, находящихся вне первой восьмёрки рейтинга.

Первым на Nitto ATP Fihals пробился испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Напомним, Синнер в прошлом году стал победителем Итогового турнира ATP — 2024.