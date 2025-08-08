Скидки
Синнер — о своём расписании: стараюсь не участвовать во всех турнирах подряд

Синнер — о своём расписании: стараюсь не участвовать во всех турнирах подряд
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, насколько важно сохранять баланс по ходу сезона, чтобы быть конкурентоспособным в туре.

«Думаю, у нас был хороший баланс. Конечно, этот год был немного другим из-за того, что случилось (Синнер отбывал дисквалификацию из-за нарушений антидопинговых правил. — Прим. «Чемпионата»), но, например, в прошлом году мы решили не играть на некоторых турнирах, чтобы сохранить свежесть к концу сезона. Думаю, это будет очень важно и для дальнейшей карьеры.

Я стараюсь не участвовать во всех турнирах подряд, стараюсь уделять время тренировкам, хорошо отдыхать и поддерживать баланс. Обычно я играю на тех турнирах, на которых могу показать хороший уровень, и это даёт мне возможность принимать такие решения. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

