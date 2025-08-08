Мартина Навратилова отреагировала на победу Виктории Мбоко на «тысячнике» в Монреале
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на победу канадки Виктории Мбоко на «тысячнике» в Монреале (Канада). Мбоко одержала победу над японкой Наоми Осакой со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
24
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
25
Наоми Осака
Н. Осака
«Вау! Отличная работа. Виктория Мбоко — какая победа!» — написала Навратилова в своём аккаунте в социальной сети Х.
Титул на «тысячнике» в Монреале стал для 18-летней Виктории Мбоко первым в её взрослой профессиональной карьере. В обновлённом рейтинге WTA она заняла 24-ю строчку, поднявшись на 60 позиций.
Ранее стало известно, что канадская теннисистка снялась с розыгрыша турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге турнира она должна была встретится с россиянкой Дианой Шнайдер.
