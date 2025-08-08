Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер рассказал, почему решил снимать влоги о своей жизни

Янник Синнер рассказал, почему решил снимать влоги о своей жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему он решил снимать и выкладывать влоги о своей жизни. Итальянец поделился первым видео на своём YouTube-канале после победы на Уимблдоне-2025.

«Люди знают нас только как теннисистов, но на самом деле они не знают, как мы живём. И я верю, что у каждого игрока свой подход к спорту, в данном случае — к теннису. Люди воспринимают меня как человека, который редко улыбается, который ведёт себя сдержанно, но на самом деле всё не так. Мне нравится окружать себя хорошими людьми и просто наслаждаться моментами, даже если это что-то простое. Мне это нравится, особенно с семьёй, например, на Уимблдоне — это здорово.

Мы собираемся выпустить несколько других видео, которые сделали за те три месяца, когда я не мог участвовать в турнирах. Так что, надеюсь, людям понравится, и, надеюсь, они смогут лучше узнать меня как человека», — сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

Материалы по теме
Синнер — о своём расписании: стараюсь не участвовать во всех турнирах подряд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android