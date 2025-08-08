Янник Синнер рассказал, почему решил снимать влоги о своей жизни

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему он решил снимать и выкладывать влоги о своей жизни. Итальянец поделился первым видео на своём YouTube-канале после победы на Уимблдоне-2025.

«Люди знают нас только как теннисистов, но на самом деле они не знают, как мы живём. И я верю, что у каждого игрока свой подход к спорту, в данном случае — к теннису. Люди воспринимают меня как человека, который редко улыбается, который ведёт себя сдержанно, но на самом деле всё не так. Мне нравится окружать себя хорошими людьми и просто наслаждаться моментами, даже если это что-то простое. Мне это нравится, особенно с семьёй, например, на Уимблдоне — это здорово.

Мы собираемся выпустить несколько других видео, которые сделали за те три месяца, когда я не мог участвовать в турнирах. Так что, надеюсь, людям понравится, и, надеюсь, они смогут лучше узнать меня как человека», — сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Цинциннати.