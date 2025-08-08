«В Америке он просыпался в три утра». Хачанов — о любви Надаля к мадридскому «Реалу»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о любви 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля к мадридскому «Реалу».

«Он смотрит все матчи. В Америке он просыпался в три или пять часов утра, чтобы посмотреть игру «Реала», — приводит слова Хачанова El Chiringuito TV.

Ранее Чемпион мира — 2014 по футболу, бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос принял активное участие в выпускном вечере академии Рафаэля Надаля. В октябре 2024 года «Реал» опубликовал официальное заявление, в котором назвал теннисиста почётным членом клуба и выразил благодарность за поддержку.