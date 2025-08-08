Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В Америке он просыпался в три утра». Хачанов — о любви Надаля к мадридскому «Реалу»

«В Америке он просыпался в три утра». Хачанов — о любви Надаля к мадридскому «Реалу»
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о любви 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля к мадридскому «Реалу».

«Он смотрит все матчи. В Америке он просыпался в три или пять часов утра, чтобы посмотреть игру «Реала», — приводит слова Хачанова El Chiringuito TV.

Ранее Чемпион мира — 2014 по футболу, бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос принял активное участие в выпускном вечере академии Рафаэля Надаля. В октябре 2024 года «Реал» опубликовал официальное заявление, в котором назвал теннисиста почётным членом клуба и выразил благодарность за поддержку.

Материалы по теме
Маскерано: любой фанат спорта восхищается такими людьми, как Месси, Джордан, Надаль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android