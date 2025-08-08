«Мяч отскакивает гораздо выше». Синнер рассказал об условиях на кортах Цинциннати

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своих ощущениях во время тренировок на кортах «Мастерса» в Цинциннати (США).

«С моей точки зрения, здесь теннисные мячи как будто становятся меньше: чем дольше играешь, тем меньше они кажутся, что странно, потому что обычно они раскрываются и становятся медленнее, а здесь, наоборот, они становятся быстрее. Мяч отскакивает гораздо выше.

Пока у нас ещё не было сильного ветра, но если он появится, будет очень тяжело. Я помню матч с Андреем Рублёвым в прошлом году — был сильный ветер и играть было очень сложно. В таких условиях всё сводится к ментальной игре.

Я стараюсь принимать любую ситуацию на корте и быть готовым к любым вызовам. Посмотрим, как пойдёт», — сказал Синнер в интервью Tennis TV.