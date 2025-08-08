Каролин Гарсия одержала волевую победу над Картал в первом круге турнира в Цинциннати

Объявившая о завершении карьеры в этом году экс четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче она в трёх сетах обыграла 48-ю ракетку мира Сонай Картал из Великобритании — 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Гарсия семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету её соперницы три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В матче 132 финала «тысячника» в Цинциннати картал сыграет с 14-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.