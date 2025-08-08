Андрей Рублёв рассказал, какие выводы он сделал после «Мастерса» в Торонто

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие выводы он сделал для себя после «Мастерса» в Торонто (Канада). На турнире в Торонто Рублёв проиграл в матче 1/4 финала американскому теннисисту Тейлору Фрицу (3:6, 6:7 (4:7)).
— Какие выводы ты сделал для себя после Торонто?
— Выводы о том, что есть нюансы, опять же, которые дают о себе знать, которые нужно исправлять в кратчайшие сроки. Потому что уровень сейчас есть и можно играть, можно бороться, можно побеждать, поэтому всё зависит от меня, — сказал Рублёв в интервью «Больше!», размещённом на YouTube.
Андрей Рублёв принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати (США). Он начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где встретится с победителем встречи между американцем Лёнером Тьеном и швейцарским теннисистом Леандро Риди.
