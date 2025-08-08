Скидки
Андрей Рублёв рассказал, какие выводы он сделал после «Мастерса» в Торонто

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие выводы он сделал для себя после «Мастерса» в Торонто (Канада). На турнире в Торонто Рублёв проиграл в матче 1/4 финала американскому теннисисту Тейлору Фрицу (3:6, 6:7 (4:7)).

Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:10 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

— Какие выводы ты сделал для себя после Торонто?
— Выводы о том, что есть нюансы, опять же, которые дают о себе знать, которые нужно исправлять в кратчайшие сроки. Потому что уровень сейчас есть и можно играть, можно бороться, можно побеждать, поэтому всё зависит от меня, — сказал Рублёв в интервью «Больше!», размещённом на YouTube.

Андрей Рублёв принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати (США). Он начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где встретится с победителем встречи между американцем Лёнером Тьеном и швейцарским теннисистом Леандро Риди.

