Паула Бадоса снялась с US Open — 2025

12-я ракетка мира, 27-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с Открытого чемпионата США — 2025. В основной сетке одиночного разряда её заменит представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, занимающая 83-ю строчку рейтинга WTA.

У Паулы Бадосы сгорят 430 рейтинговых очков за выход в четвертьфинал на US Open — 2024.

Ранее Бадоса из-за травмы спины снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне и «тысячников» 0 в Монреале и Цинциннати. Последний раз испанская теннисистка выходила на корт 30 июня. В своём стартовом матче на Уимблдоне-2025 она уступила Кэти Бултер из Великобритании со счётом 2:6, 6:3, 4:6.