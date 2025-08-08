Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса снялась с US Open — 2025

Паула Бадоса снялась с US Open — 2025
Комментарии

12-я ракетка мира, 27-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с Открытого чемпионата США — 2025. В основной сетке одиночного разряда её заменит представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, занимающая 83-ю строчку рейтинга WTA.

У Паулы Бадосы сгорят 430 рейтинговых очков за выход в четвертьфинал на US Open — 2024.

Ранее Бадоса из-за травмы спины снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне и «тысячников» 0 в Монреале и Цинциннати. Последний раз испанская теннисистка выходила на корт 30 июня. В своём стартовом матче на Уимблдоне-2025 она уступила Кэти Бултер из Великобритании со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

Материалы по теме
Мирра Андреева снялась с «тысячника» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android