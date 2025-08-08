Ришар Гаске выиграл турнир по пляжному теннису, обойдя в финале Доминика Тима

Завершивший карьеру француз экс седьмая ракетка мира Ришар Гаске стал победителем выставочного турнира на песке в Плайя-Луанко (провинция Астурия, Испания). В финале он в двух сетах обыграл чемпиона US Open — 2020 австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:4.

Соревнования проводились на пляже во время отлива. В прошлом году победителем аналогичного турнира стал аргентинец Диего Шварцман.

Напомним, 39-летний Ришар Гаске завершил профессиональную карьеру после поражения во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 0:6, 4:6). Доминик Тима завершил карьеру в прошлом сезоне в возрасте 30 лет из-за хронической травмы запястья.